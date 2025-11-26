Galatasaray, Victor Osimhen olmadan Devler Ligi'nde kazanamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

OSIMHEN İKİ MAÇTA OYNAMADI, GALATASARAY KAZANAMADI

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ya karşı forma giyemedi.

Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı.

Galatasaray, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

3 MAÇTA 6 GOL ATTI

Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.