Galatasaray, Victor Osimhen olmadan Devler Ligi'nde kazanamıyor

- Galatasaray, Victor Osimhen'in oynamadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.
- Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz Eintracht Frankfurt maçında da 5-1 yenilmişti.
- Osimhen, bu sezon çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.
Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
OSIMHEN İKİ MAÇTA OYNAMADI, GALATASARAY KAZANAMADI
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ya karşı forma giyemedi.
Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı.
Galatasaray, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.
3 MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.