Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 23:28
  • Galatasaray'ın oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında sarı kart gördü.
  • Bu kartla birlikte Lemina, cezalı duruma düştü.
  • Bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu’nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısında temsilcimiz Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü bir haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.

Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

