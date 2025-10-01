Galatasaray'da futbolculara soyunma odasında prim sözü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

YÖNETİM SOYUNMA ODASINA İNDİ

Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.

Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

PRİM MÜJDESİ

Yönetim, "Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara prim müjdesini vermiş oldu.