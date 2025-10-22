Abone ol: Google News

Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'dan sonra Bodo/Glimt'i de yenerek 2. galibiyetini elde etti.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 22:12
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
  • İlk hafta Eintracht Frankfurt'a yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci hafta Liverpool'u mağlup etmişti.
  • Galatasaray, 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY, İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Bodo/Glimt mücadelesiyle sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.

RAKİP AJAX

Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacak.

