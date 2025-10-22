Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
- İlk hafta Eintracht Frankfurt'a yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci hafta Liverpool'u mağlup etmişti.
- Galatasaray, 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
GALATASARAY, İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Bodo/Glimt mücadelesiyle sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.
RAKİP AJAX
Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacak.