Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto sahasında Inter'le rövanş maçına çıktı. Inter 1-0'ın rövanşında deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Inter, adını çeyrek finale yazdırmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, Porto ile Inter'in karşılaşmasına sahne oldu. Inter, çeyrek finalde İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'yla 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Inter, çeyrek finale çıkmış oldu. Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı. Son 8 takım Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.