Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, Porto ile Inter'in karşılaşmasına sahne oldu.
Inter, çeyrek finalde
İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'yla 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Inter, çeyrek finale çıkmış oldu.
Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı
Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.
Son 8 takım
Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.