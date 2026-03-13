Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı camia, 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Etkinliğe Gençlerbirliği yönetimi ve kurulları, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Volkan Demirel, futbolcular, Ankara milletvekilleri, bürokratlar, Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, kulüp personeli, taraftar grubu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkent ekibinin genel sekreteri Hakan Kaynar, yaptığı konuşmada, Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) okul takımına seçilmeyen öğrencilerin girişimleriyle 14 Mart 1923'te temelleri atılan Gençlerbirliği Kulübünün kuruluş hikayesini anlattı.

Kaynar, "Aslında bu hikayenin içinde ve dolayısıyla mayamızda isyan, tutku ve arkadaşlık var. Dolayısıyla Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'na girme şansına erişmiş her üyenin ve taraftarın, her zaman bu üç ilkeyi hatırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel bahar akşamında, iftarda gelip bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜRLERİNİ İLETMEKLE GÖREVLENDİRİLDİM"

Başkan Arda Çakmak'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını belirten Kaynar, "Kendisinin selamlarını, aynı zamanda özürlerini iletmekle görevlendirildim." dedi.

"ANKARA'NIN DENİZİ YOK AMA GENÇLERBİRLİĞİ VAR"

Kaynar, 51 yıldır Ankara'da yaşadığını belirterek, "Ankara'ya ait olmanın en güzel yollarından biri 'Gençlerbirlikli' olmak benim için. Ankara'nın denizi yok ama Gençlerbirliği var." diye konuştu.

İftarın ardından gerçekleştirilen kutlamalarda müzik dinletisi sunuldu. Gençlerbirliği Kulübünün 103. kuruluş yıl dönümü etkinliği, alkış ve tezahüratlarla sona erdi.