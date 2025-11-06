Abone ol: Google News

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 02:24
Jose Mourinho yine kazanamadı! Benfica, Bayer Leverkusen'e yenildi
  • Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e 1-0 yenildi.
  • Patrik Schick'in golüyle kazanan Bayer Leverkusen, puanını 5'e çıkardı.
  • Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın hâlâ puanı yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, 1-0 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.

BENFICA'NIN PUANI YOK

Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor.

Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı.

Bayer Leverkusen, Devler Ligi'nde puanını 5 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek.

Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.

