Liverpool, Galatasaray maçının kamp kadrosunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni, kamp kadrosunda yer almadı.

KAMP KADROSU

İngiliz temsilcisinin Galatasaray maçı için 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha

İLK MAÇTA ATLETICO'YU YENDİLER

Galatasaray ile Liverpool, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.