Luis Enrique: İlk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyoruz

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Inter’le kozlarını paylaşacak olan Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Luis Enrique, yıldız oyuncular Ousmane Dembele ve kaptan Marquinhos ile birlikte Münih’te Allianz Arena’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ, İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KAZANMAK"

55 yaşındaki İspanyol teknik adam, final atmosferine alışkın olduklarını vurgulayarak, “Bu tür karşılaşmaları daha önce yaşadık. İtalyan futbolunu iyi tanıyoruz, savunmada son derece disiplinliler. Ancak biz de finale hazırız. Takım olarak uyum içindeyiz ve sahaya elimizden gelenin en iyisini yansıtmak istiyoruz” dedi.

Finalin nasıl geçeceğini önceden kestirmenin güç olduğunu dile getiren Enrique, “Bu tür maçlar oyunculara tarih yazma fırsatı sunar. PSG olarak hak ettiğimiz yerdeyiz. Amacımız, kulübe ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmak” ifadelerini kullandı.

MARQUINHOS: "BİREYSEL DEĞİL, KOLEKTİF BAŞARI ÖNEMLİ"

PSG kaptanı Marquinhos da maça tam anlamıyla hazır olduklarını belirterek, “Finalde her şey olabilir ama biz planlarımızı yaptık. Takım olarak sahada bütünlüğümüzü korumalıyız. Inter’i detaylıca analiz ettik. Rakip üzerinde baskı kurarak avantaj sağlamak istiyoruz. Bu sezonun en kritik maçına çıkıyoruz” diye konuştu.

DEMBELE: "ŞAMPİYONLUK İÇİN DUYGULARA DEĞİL, OYUNA ODAKLANMALIYIZ"

Turnuvada attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Ousmane Dembele ise PSG'nin bu büyük maça güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Tarih yazmak için büyük bir fırsat. Ancak bu tarz maçlarda duygular değil, oyun kazanır. Yarın sakin, disiplinli ve kararlı olmalıyız” dedi.