Milan Skriniar: Turu geçeceğimize inanıyorum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Skriniar, Feyenoord mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tura inandığını söyledi.
"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Slovak stoperin sözleri şu şekilde:
Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum.