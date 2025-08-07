Milan Skriniar: Turu geçeceğimize inanıyorum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar, Feyenoord mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tura inandığını söyledi.

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Slovak stoperin sözleri şu şekilde:

Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum.