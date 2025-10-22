Okan Buruk: Daha çok gol bulabilirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltirken, Norveç ekibi ise 2 puanda kaldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün.

"RAKİBİMİZİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Okan Buruk, rakibi tebrik etti ve şunları dedi:

Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar.

"HER GOL ÇOK DEĞERLİ"

Her golün çok değerli olduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim.

"HERKESE DESTEK VERELİM"

Barış Alper Yılmaz'a gelen tepki hakkında Buruk, şu ifadeleri kullandı: