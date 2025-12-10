Okan Buruk: Maçı belki 1-1 bitirebilirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6’ncı hafta mücadelesinde, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"FİNAL PASINDA HATA YAPTIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik.

"YANLIŞ YERDEN GİTTİK"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu.

"1-1 OLABİLİRDİ"

Maçın berabere bitebileceğini söyleyen Buruk, şunları dedi:

Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik.

"ZORLU BİR PERİYOT"

Zorlu bir periyottan geçtiklerini söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.

"BİZ DE ÜZGÜNÜZ"

Üzgün olduklarını belirten Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz.

UĞURCAN'IN SAKATLIĞI

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında Buruk, şu açıklamayı yaptı: