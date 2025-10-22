Okan Buruk'tan Lucas Torreira açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Maça iyi başladıklarını belirten Okan Buruk, "İlk yarı, iki gol ve girdiğimiz pozisyonlar var. Genel olarak skoru arttırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları doğruydu. Top bizdeyken rahattık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. İkinci yarı biraz daha rakip topla oynadı. Riskler aldılar. 3-0 sonrası da yaptığımız değişikliklerle birlikte hem pozisyonlara girdik hem de rakibi savunmada doğru karşıladık. Gol yedik ama skoru arttıracak pozisyonlar geldi. Gol beklentisi, Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol atmak, ofansif anlamda iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Rakibimizin oyununu biliyorduk. Pasla çıkan bir takım olduğunu söylemiştik. Doğru baskılarla 3 gol attık. 2 pozisyonda da gole ulaşabilirdik. Güzel bir gece. Oyunun içinde taraftarımızla yaptığımız baskılar, top rakipteyken oluşturulan atmosfer inanılmazdı. Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarı çektik. Beraber savaştık, beraber savunma yaptık. Bugün burada olan muhteşem taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İLK HEDEF GÖZTEPE MAÇI"

İlk hedeflerinin hafta sonunda oynayacakları Göztepe maçı olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maç bittikten sonra puan durumuna baktık. Kaçıncıyız görmek istedik. Maç kazandıktan sonra biraz psikolojik anlamda yükseltiyor. İlk hayalim Şampiyonlar Ligi’nde daha yukarı yükselmek. İlk 8 olması gerekiyor. 3 maç oynadık. 5 maçımız daha var. Nereye gidebiliriz en yüksek hedefi koyarak başlamak gerekiyor. İlk 8 olmazsa, 16 içinde olmak. Ana amaç 24’e girmek. Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayal kurduk. Yönetim de bu hayali kurmasa bu değerli kadroyu oluşturmazdı. Taraftarımız da bu sene Avrupa dedi. Hem ligi doğru şekilde devam ediyoruz hem de Avrupa’da son iki maçımızda başarı yakaladık. İlk hedef ne derseniz Göztepe maçı. 2 zorlu maçımız var. Maç maç giderek Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Avrupa’da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ OLMAZSA ANLAM KAZANMIYORUZ"

Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkarken bazı taraftarların tepki göstermesi hakkında düşünceleri sorulan Okan Buruk, şöyle konuştu:

Çok küçük bir kesimden geldi. Barış önceki maçta 90 dakika mücadele etti. Liverpool maçında ortaya koyduğu futbolu görüyorsunuz. Galipken bunu yaşamak çok daha zor oluyor. Buna anlam vermek zor. Bunu yapan büyük bir kitle değil. 3-0 öndeyiz, bu oyuncular her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. İyi ya da kötü oynayabilirler. Bunları yaşamak üzen taraf. Asıl konuşacağımız taraf top bizdeyken nasıl bu mücadeleyi verdik, bunu yaratan Galatasaray taraftarı var. Azınlıktan çok, genel olarak stat atmosferini konuşmak lazım. Ufak tefek şeyler oluyor. Oyuncularımıza destek çıkması önemli. Biz onlarla anlam kazanıyoruz. Onlar olmasa anlam kazanmıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız gerekiyor.

"BÖYLE BİR ATMOSFERDE FUTBOL OYNAMAK BÜYÜK TECRÜBE"

Norveç basınından bir gazetecinin stat atmosferiyle ilgili gelen sorusu üzerine Okan Buruk, "Biz bir önceki maçta da bunu yaşamıştık. Liverpool maçında da buna benzer bir atmosfer yaşadık. Futbolun güzelliği, sadece Galatasaray için değil. Böyle bir atmosferi yaşayan Bodo/Glimt’li oyuncular için de güzel bir anı. Böyle bir atmosferde futbol oynamak büyük tecrübe. Her iki takım için çok güzel. Futbola bu açıdan bakmak lazım. Futbolun güzelliklerinden biri de böyle bir atmosferde deneyim yaşamak" sözlerini sarf etti.

"HER TAKIMIN ŞANSI DEVAM EDİYOR"

Şampiyonlar Ligi’nde maç maç düşünmeleri gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Maç öncesi bunu gördük. 3 maçlık bölümde geçen seneden farklı olan takımların çok fazla maç kazanması, 3 galibiyet sayısı çok fazla. Puan düşecek gibi. 24 barajı geçen seneye göre 1, 2 puan aşağıda gidebilir. İlk 8 yükselebilir. 18 puan olma şansını arttıracak gibi gözüküyor. Bizim maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçı 3 puan için oynayıp düşünmek gerekiyor. Bodo/Glimt de 3 iç saha maçı oynayacak. Her takımın şansı devam ediyor" dedi.

"3-0’DAN SONRA ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"

Skorun 3-0’a gelmesinin ardından tempoda bazı düşmelerin olduğunu ancak bunun normal karşılanması gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Özellikle 3-0’ı bulduktan sonra rakip daha çok topa sahip oldu. Burada tempo düşüklükleri, yorulmalar için değişiklikler yaptık. Pozisyonlara da girdik. 3-0’dan sonra çok fazla pozisyona girdik. Rakipte top daha çok kaldı. Bunu da oyun içinde bekliyorduk. Osimhen’in gollerdeki pozisyonlar, kazandığı toplar, gollerin dışında 2 tane daha ön alan baskısıyla golü bulabilirdik. Yunus’a verdiği top var. Orada kendi atabilirdi. Golcüler kendilerine dönük olabilir. Bu pozisyonda gördünüz gibi arkadaşlarının gol atmasını düşünüyor. Takımın oyuncusu olduğunu gösteriyor. Elit bir santrfor. Osimhen’e ödenen 75 milyon euronun normal ve düşük olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah aynı şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞ SENELERE GÖRE ÖN ALAN BASKISINI AZ YAPTIĞIMIZI BİLE SÖYLEYEBİLİRİZ"

Takımın başına geldiğinden beri hemen hemen aynı oyunu oynadıklarını belirten Okan Buruk, "Biz 3.5 senedir bunu oynuyoruz. Önceki senelere göre biraz daha az ön alan baskısı yapıyoruz ama yerleşik yaptığımız bir baskı da var. Bugün Berg’i kapatarak da yapmaya çalıştık. Bu, Liverpool maçında da iyi yaptığımız yerlerden biriydi. Geçmiş senelere göre ön alan baskısını az yaptığımızı bile söyleyebiliriz. Böyle bir takımız. Agresif olmaya çalışan bir takımız. İç sahada bunu daha net yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ve Manchester United maçlarında da böyle oynadık. Kimliğimiz bu. Bu tür topla oynayan takımlara karşı top kazandığınızda rakip kaleye gidiyoruz. Yorgunluklar, sakatlıklar olacak. 2 tane sakatımız var. İlkay ve Singo. İkisi de bizle sezon başı yapmayan oyunculardı. Onun dışında her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK"

Hedeflerinin Avrupa’da gidebildikleri yere kadar gitmek olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

Bu sene özellikle sadece taraftar değil, beklenti Avrupa’da başarılı olmak. Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir takım şampiyon olacağım diye başlamıyor. Finale ulaşmak zor. Kupayı kazanan PSG, Manchester City bile son maçlarda ilk 24’ün içine girmişti. Kolay bir şampiyona değil. Hedefleri gün gün koymak gerekiyor. Bir üst tura çıkmak, sakatlık ceza durumu, çekeceğiniz takım birçok şey durumunuzu etkiliyor. Bazen öyle şansız bir yerde yakalanıyorsunuz ki başka şeyler olabiliyor. Hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek.

"SAHA DIŞINI İYİ YÖNETMEMİZ GEREKİYOR"

Lucas Torreira’nın babasının dün kalp krizi geçirmiş olmasına rağmen Uruguaylı futbolcunun forma giymek istediğine dikkat çeken Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

Teknik direktör olarak her şey ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim bu, sadece antrenman yaptırmak değil. Sahada dışındaki işler bizim vaktimizi daha çok alıyor. İyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Başarı da büyük payları var. 3.5 senedir beraberiz. Toreira’da birisi. Zor bir durum bu şekilde oynaması. Babasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Toreira’nın takıma ne kadar değer verdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istemesini konuşmak gerekiyor. Birçok futbolcu için bu geçerli. Osimhen, Icardi için de… Sadece Galatasaray’ın başarısını ön plana çıkartmak istiyorlar. Oyuncularımın adanmışlıklarını konuşmak gerekiyor. Taraftarımız da bu değeri onlara veriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira'ya izin verildiğini ve oyuncusunun 23 Ekim Perşembe günü ülkesine döneceğini açıkladı.