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Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 13 maç yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu 13 maçla başladı. Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 04:18
Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 13 maç yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, konuk ettiği Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLABİLİR

Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İkinci eleme turu ilk ayağı 2 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

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