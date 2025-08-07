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Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 00:15
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

ALINAN SONUÇLAR

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

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