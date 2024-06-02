Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşılaştı.
74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Real Madrid, 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, 15. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.
Arda Güler, Nuri Şahin'e gitti
Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, süre bulamazken Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
19 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın ardından ilk olarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olan Nuri Şahin'in yanına gitti.
O anları gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından paylaştı.
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