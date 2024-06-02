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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler, Nuri Şahin'in yanına gitti

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler, Nuri Şahin'in yanına gitti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Devler Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler, karşılaşmanın ardından Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olan Nuri Şahin'in yanına gitti.