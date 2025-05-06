Simone Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü

DHA

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Inter ile Barcelona arasında bu gece oynanacak kritik mücadele öncesinde, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, takımının yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR MAÇ ÇIKARACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan Inzaghi, şu ifadeleri kullandı:

Bu tür maçlarda oyuncuların sahadaki rolü daha da önemli hale geliyor. Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Inzaghi'nin bu sözleri, Türk yıldızın performansına duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdi.

Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona karşısında alınacak galibiyet, Inter'in finale yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.

"TÜM GÜCÜMÜZLE HAZIRIZ"

Barcelona ile oynayacakları rövanş maçı hakkında da konuşan Inzaghi, şu sözleri sarf etti:

Barcelona ile oynamak erken bir final gibi, tüm gücümüzle hazırız. İlk maçta da gördük; Hansi Flick çok güçlü ve dengeli bir takım oluşturmuş. Bu karşılaşma adeta erken bir final olacak. Kendi sahamızda oynayacağız ve gerekirse uzatmalara, hatta penaltılara gidecek bir mücadeleye de hazırız.

"DENEYİMLİ BİR TAKIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Inzaghi, Barcelona’nın yıldız isimlerine de dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

Lewandowski’yi ve Yamal’ı durdurmamız şart. Ama sadece onları değil, tüm Barcelona’yı kontrol altına almak kolay değil. İlk maçta da gördük; çok yönlü, genç ama deneyimli bir takımla karşı karşıyayız.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI"

Takımının moral ve hazırlık durumunu da değerlendiren Inzaghi, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmek kolay olmadı. Oyuncularımız yüksek motivasyona sahip. Taraftarlarımızın desteğiyle sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.

San Siro'da oynanacak rövanş mücadelesi, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi’nde finale uzanan yolun belirleyicisi olacak.