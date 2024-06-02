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Şampiyonlar Ligi



UEFA Başkanı Ceferin, Kroos'tan bir yıl daha devam etmesini istedi

UEFA Başkanı Ceferin, Kroos'tan bir yıl daha devam etmesini istedi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı kazandı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupa töreni sırasında profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıkan Toni Kroos'tan bir yıl daha devam etmesini istedi.