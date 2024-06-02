UEFA Başkanı Ceferin, Kroos'tan bir yıl daha devam etmesini istedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşılaştı.
74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Real Madrid, 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, 15. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.
Toni Kroos kupayla veda etti
Real Madrid'in Alman orta sahası Toni Kroos, profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıktı.
Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupa töreni sırasında Kroos'tan bir yıl daha futbola devam etmesini istedi.
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