UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Fenerbahçe ve Jose Mourinho damgası Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı maça Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgasını vurdu. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerin başına geçmesi adeta final maçının önüne geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarıyı Borussia Dortmund daha etkili geçiren taraf oldu. Alman ekibi bulduğu net pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Real Madrid ikinci yarı daha etkili oynadı. Eflatun beyazlılar, 73'te Carvajal ile sessizliği bozarken, Vinicius Jr, 83'te farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez müzesine götürdü.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Fenerbahçe ve Jose Mourinho gündem oldu

Bu müsabakaya ise Fenerbahçe ve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho damgasını vurmayı başardı.

2023-2024 futbol sezonunu aldığı başarılı sonuçlara rağmen kupasız bir şekilde kapatan ve teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde yeni çalıştırıcısını buldu.

Fenerbahçe, son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirdiğini duyurdu.

Terzic'i teselli etti, Bellingham ile bir araya geldi

Final boyunca TNT Sports'un konuğu olan Mourinho, maçın öncesinde ve sonrasında yaptıklarıyla gündem olmayı başardı.

Kupayı kaybeden Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'in üzüntüsüne ortak olan ve Hırvat asıllı Alman teknik adamı teselli eden Mourinho, daha sonra ise Jude Bellingham ile eğlenceli diyaloglara girdi.

Portekizli teknik adam, yıldız futbolcuya sarı-lacivertli takıma transfer olması yönünde çağrıda bulundu. Mourinho, "Come to Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Final sonrası Fenerbahçe konuşuldu

Real Madrid'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından ise eski futbolcu Rio Ferdinand ve Bellingham ile saha içinde yayın yapan Mourinho'nun sürekli olarak Fenerbahçe'den bahsetmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir muhabirin "Devre arasında bir süreliğine kayboldun, sonra Fenerbahçe sosyal medya ekibinden bir duyuru geldi" sözleri üzerine dünyaca ünlü isim, "Az önce kontratı imzaladım" ifadelerini kullandı.