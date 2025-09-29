Abone ol: Google News

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 17:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

Eshspor Haberleri