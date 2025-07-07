UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev geldi

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg'un Differdange takımı arasında 8 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.

DÖRDÜNCÜ, VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.