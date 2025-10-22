Victor Osimhen'den Galatasaray formasıyla rekorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

İKİ GOL KAYDETTİ

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı.

Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Osimhen, bekletmeden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 33. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Fredrik Bjorkan'ın kaleye pasında araya girdi ve kaleci Nikita Haykin'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. (2-0)

BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Nijeryalı futbolcu böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Süper Lig’de de 2 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını da 5 yaptı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Bodo/Glimt ile oynanan maçın en iyi oyuncusu seçilen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu kırdı.

Norveç temsilcisiyle yapılan maça kadar Galatasaray'da süre aldığı son 6 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıyarak rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 8. kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu kıran Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken açılışı yapan futbolcu oldu.

Galatasaray'da bir önceki rekor 2013'deki Kopenhag müsabakasının 9. dakikasında fileleri havalandıran Felipe Melo'ya aitti.

ICARDI'Yİ GEÇTİ 6. SIRAYA YERLEŞTİ

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, 9. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan 8 müsabakada 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9. müsabakayı 2 golle kapatarak toplamda 9 gole ulaştı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 8 gollü Mauro Icardi'yi geçerek 6. sıraya yerleşti.

Milan Baros ve Shabani Nonda'nın 12'şer golle zirvede yer aldığı listede Mario Jardel ve Gheorge Hagi 11'er, Harry Kewell ise 10 golle ilk 5'te yer alıyor.

TOPLAMDA 42 GOLE ULAŞTI

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte 49. resmi maçına çıkan Osimhen, yaptığı "Double" ile toplamda 42 gole ulaştı. Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 41 golle 6. sırada yer alan Cevad Prekazi'yi geçen yıldız santrfor, ilk 5'e bir adım daha yaklaştı.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorge Hagi 72, Mauro Icardi 66, Milan Baros 61, Bafetimbi Gomis 51, Wesley Sneijder 45 golle sıralanıyor. Osimhen, Galatasaray kariyerinde 4 gol daha atması durumunda Sneijder'i geçerek ilk 5'e girecek.

Victor Osimhen, ayrıca 42 gollü Erdal Keser'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü oyuncular sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Yıldız golcü, 2 gol daha atması durumunda teknik direktör Okan Buruk'u (43) geçecek.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Karşılaşmada iki gol ve iyi oyunuyla maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.