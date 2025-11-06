Abone ol: Google News

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

UEFA, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 19:31
  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.
  • UEFA, Osimhen'in 4. haftada gösterdiği performansı öne çıkardı.
  • Osimhen'in yer aldığı 11'de ayrıca tanınmış isimler de bulunuyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

HAFTANIN 11'İ

Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

