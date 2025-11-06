Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

- Victor Osimhen, Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.
- UEFA, Osimhen'in 4. haftada gösterdiği performansı öne çıkardı.
- Osimhen'in yer aldığı 11'de ayrıca tanınmış isimler de bulunuyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.
UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.
HAFTANIN 11'İ
Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)
Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)
Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)