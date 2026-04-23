Samsunspor'dan hakem Atilla Karaoğlan'a büyük tepki

Samsunspor, sosyal medya hesabından kupadaki Trabzonspor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlu için "Pozisyonlar açık, vicdan KARA.. Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" paylaşımında bulundu.
Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Samsunspor'u penaltılarda 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, yarı finale yükseldi.
Samsunspor ise karşılaşmanın ardından hakem Atilla Karaoğlu'na büyük tepki gösterdi.
"HAFIZALARDAN ÇIKMAYACAK KARA GECE"
Karadeniz ekibi, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "Pozisyonlar açık, vicdan KARA.. Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" ifadelerine yer verildi.
Samsunspor'un paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
