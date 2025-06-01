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Samsunspor'dan inanılmaz son: Süper Lig'i üçüncü tamamladı

Samsunspor'dan inanılmaz son: Süper Lig'i üçüncü tamamladı Samsunspor, uzatma dakikalarına mağlup girdiği maçta sahasında konuk ettiği Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu gollerle mağlup ederek Süper Ligi 3. sırada tamamladı. Deplasmanda Bodrum FK'yi mağlup eden Beşiktaş ise dördüncü sırada kaldı.