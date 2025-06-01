Samsunspor'dan inanılmaz son: Süper Lig'i üçüncü tamamladı

Süper lig'in finali büyük heyecana sahne oldu...
Süper Lig'in 38. ve son haftasında üçüncü sırayı alacak takımın belirlendiği maçlarda Samsunspor sahasında Kayserispor ile, Beşiktaş ise deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞ
Haftaya Beşiktaş'ın iki puan önünde 3. sırada giren Samsunspor, sahasında oynadığı maçta Kayserispor karşısında mucize bir geri dönüşe imza attı.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçın 46. dakikasında Nazon'un golüyle yenik duruma düşen Samsunspor, uzatmada üç dakika içinde bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Arbnor Muja kaydetti.
SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NDE
Bu sonuçla Puanını 64'e yükselten Samsunspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elense bile yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
REIS BÜYÜK COŞKU YAŞADI
Maç sonu Alman teknşk adam Thomas Reis büyük coşku yaşadı.
Samsunspor taraftarları, "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankartla bu tarihi başarıyı kutladı.
Kuzey tribününde açılan dev koreografide ise "Avrupa hazır ol, Samsun geliyor" mesajı verildi.
BEŞİKTAŞ'A FARKLI GALİBİYET YETMEDİ
Bodrum FK deplasmanında 4-0 galip gelen Beşiktaş ise Samsunspor'un Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından 4. sırada kaldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş puanını 62'ye yükseltti ve sezonu 4. sırada tamamladı.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan, Carole, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon.
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