Siyah-beyazlıların yeni transferi Tiago Djalo, İstanbul'a geldi

Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo, İstanbul'da...

Siyah-beyazlıların İtalyan ekibiyle 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a geldi.

İLK AÇIKLAMA: "ÇOK MUTLUYUM"

Djalo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için saat 19.20 gibi İstanbul Havalimanı'na indi.

Tiago Djalo, İstanbul'a gelmesinin ardından burada ilk açıklamalarını yaptı.

Djalo, "Çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız." sözlerini sarf etti.

KAPSAMLI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek.

Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMASI BEKLENİYOR

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.