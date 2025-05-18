Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor oldu

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Süper Lig'in 36. hafta maçında Samsunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

2011-2012 sezonunda son maçta Sivasspor’a 2-1 kaybederek lige veda eden Karadeniz temsilcisi, bu kez rollerin değiştiği bir senaryo ile rakibini ağırladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SAMSUN GALİBİYETE UZANDI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Landry Dimata kaydetti.

Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a çıkaran Samsunspor, bir haftalık aranın ardından yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Sivasspor ise 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü ekip oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise ligde BAY geçecek.

İKİ EKİPTEN BİRİ DÜŞEN SON TAKIM OLACAK

Kırmızı beyazlı ekip 2015 yılında Süper Lig'e çıkmış ve 10 yıldır ligde mücadele ediyordu.

Süper Lig'den küme düşen son takım ilerleyen haftalarda netleşecek. Bodrum FK ve Alanyaspor'dan biri lige veda edecek.