ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Coco Gauff, 4. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan devam ediyor.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, dünya klasmanının 29 numarası Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov ile karşılaştı.

Sinner, Shapovalov'u 5-7, 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

MUSETTI TUR ATLADI

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ise vatandaşı Flavio Cobolli karşısında ilk 2 seti 6-3 ve 6-2 önde kapattı. Musetti, 3. sette de 2-0 öndeyken Cobolli'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi sonucu bir üst tura çıktı.

GAUFF TURLADI

Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.