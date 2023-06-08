Fransa Açık'ta Alexander Zverev ve Casper Ruud yarı finalde
AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Alman tenisçi Zverev, Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'yi 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek Açık'ta 3, grand slam turnuvalarında 6. kez yarı final bileti aldı.

Ruud, Zvarev'in rakibi oldu

Son çeyrek final maçında ise geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 6-1, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

Fransa Açık'ta Alexander Zverev ve Casper Ruud yarı finalde