Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka zorlanmadan ikinci tura çıktı

AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ilk gün sabah seansında birinci tur maçları oynandı.

Üç kez grand slam şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, Rus raket Kamilla Rakhimova'yı 6-1 ve 6-0 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

ALINAN DİĞER SONUÇLAR

Çinli Qinwen Zheng (8 numaralı seribaşı), Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

İsviçreli Viktorija Golubic, iki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova'yı 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) yenerek turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde ise ABD'li Tommy Paul (12), Danimarkalı rakibi Elmer Moller'i 6-7, 6-2, 6-3 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.