Fransa Açık'ta Gauff ve Andreeva çeyrek finale çıktı

AA & Ensonhaber
Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.
Tek kadınlarda 2022 yılının finalisti ABD'li Coco Gauff (2 numaralı seribaşı), Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'yı (20) 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
ANDREEVA DA TURLADI
Geçen yıl turnuvada yarı final oynayan Mirra Andreeva (6) ise Avustralyalı Daria Kasatkina (17) karşısında 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış