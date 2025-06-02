Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek finalde
AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Alman Alexander Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.

Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FRANSA AÇIK'TA SÜRPRİZ

Turnuvaya özel davetle katılan Fransız Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı.

Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.

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Emre Çalışkan
Editor