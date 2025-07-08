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Jannik Sinner, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Jannik Sinner, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.

SINNER TURLADI

Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.

SWIATEK DE ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Eshspor Haberleri