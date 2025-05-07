İHA

Dört farklı kategoride 20 ülkeden 44 takımın mücadelesine sahne olacak ITF Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası, 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta yapılacak.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, organizasyonla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BUNUN FARKINDA OLABİLMEK GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın öneminden bahsederek sözlerine başlayan Şafak Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Hem federasyon hem ülke olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Bu etkinliğe son 5 yıldır ev sahipliği yapmaktayız. Erkek ve Kadın Quad A Milli Takımlarımız buradalar. Çok yakın geçmişe bakarsak çok güzel ve çok hızlı sonuç aldığımız başarılar var. Tekerlekli sandalye tenisinde en son olimpiyatlarda Ahmet Kaplan 4., Uğur Altınel 14. olarak tamamladı. Geçen sene yapılan Dünya Tekerlekli Sandalye Şampiyonası'nı dünya ikincisi olarak tamamladık. Bu sebeple de quat takımımız zaten otomatikman burada yarışmaya hazır hale geldi. Bu şampiyonaya diğer kadın ve erkek takımlarımız da ev sahibi konumda olmamız nedeniyle direkt katılıyorlar. Tekerlekli sandalye tenisi bizim için çok gelecek vadeden bir alan. Basın toplantısında Zeliha Aksak'ı da dinlediğiniz son 5 yıldır tenis oynadığını söyledi ve 5 yıl içinde elde ettiği başarılardan bahsetti. Şırnak'tan çıkmış milli bir sporcumuz. Son 5 yıl içinde elde ettiği başarılarla dünya arenasına oturmuş, listelere girmiş durumda. Bu çok güzel ve önemli bir başarıdır. Aynı şekilde Ahmet Kaplan da öyle. Baktığınızda 6-7 yıllık bir geçmişi var ve olimpiyat 4.'sü olarak karşımıza çıkıyor. Uğur Altınel de aynı şekilde bir sporcumuz. Bu da aslında tekerlekli sandalye tesisi alanındaki fırsat penceresinin olduğunu gösteriyor. Sportif başarıları bir tarafa, diğer taraftan da bir kapsayıcılık fonksiyonu var. Bir fırsat verildiğinde sporcularımızın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Burada sportif başarının ötesinde çok ciddi bir fedakarlık var, adanmışlık var, disiplin var, azim var. Bunun farkında olabilmek gerçekten çok önemli.

"EV SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye'de nüfusun yüzde 15’inin engellilerden oluştuğunu ve yetenek taraması yaparak daha çok sporcuyu milli takıma kazandırmak istediklerini vurgulayan Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Deprem bölgesinde yoğunluk var. Deprem bölgesinden çok ciddi bir potansiyel çıkıyor ve biz bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Yetenek taramasıyla daha çok sporcumuz, genç sporcumuzu bu yetenek havuzuna almak istiyoruz. Yetiştirmek istiyoruz ve dünyada bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu uluslararası organizasyonların Türkiye'de gerçekleşiyor olması bizim için çok büyük bir avantajdır. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) son 5 yıldır bizi tercih ediyor. Biz bunu gururla sürdürmek istiyoruz. Gururla bu ev sahipliğini üstleniyoruz. Sporcularımız yurt dışındaki turnuvalara da katılıyorlar. O da çok önemli bir deneyim ama ülkemizde gerçekleşiyor olması bize otomatikman özel bir statüyle turnuvaya giriş imkanı veriyor. Bu da şanslarını artırıyor. Ev sahipliğinden dolayı çok memnunuz.

"POTANSİYELİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Tekerlekli sandalye tenisinde milli takım olarak dünya sıralamasında oldukça iyi bir yerde olduklarını aktaran Başkan Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı: