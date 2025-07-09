Sinner ve Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nın 10. gününde önemli tek erkekler ve tek kadınlar maçları oynandı.

Dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, tek erkeklerde dünya sıralamasında 10. basamakta bulunan ABD’li Ben Shelton’u 7-6, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

DJOKOVIC'İN YARI FİNAL RAKİBİ SINNER

Günün diğer tek erkekler karşılaşmasında ise dünya 6 numarası Sırp Novak Djokovic ile İtalyan Flavio Cobolli kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede rakibini 6-7, 6-2, 7-5 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup eden Djokovic, yarı finalde Sinner ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, dünya 7 numarası Rus Mirra Andreeva’yı 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti. Bencic, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek’in rakibi oldu.