Zeynep Sönmez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçen Zeynep Sönmez, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

ZEYNEP'İN SEÇİMLERİ

Spor kategorisinde Galatasaray taraftarının, takımlarının Bodo/Glimt ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı koreografiyle Filistin'e destek verdiği kareyi beğenen Zeynep, oyunu Bünyamin Çelik'in "Statların dili" isimli fotoğrafına verdi.

Haber kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafından yana kullanan 23 yaşındaki sporcu, doğal yaşam ve çevre kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", günlük hayat kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

Zeynep, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", portre kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adındaki fotoğrafını tercih etti.

OYLAMA 31 OCAK'TA SONA ERECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.