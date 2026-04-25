Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti

Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde son 16 turunda elendi.
İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor.
Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, son 16 turunda ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova çifti ile karşılaştı.
Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
