Trabzonspor, Kayserispor'la puanları paylaştı

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Muğdat Çelik kaydetti.

BİRER GOLLE PUANLAR PAYLAŞILDI

Trabzonspor'un golünü ise 29. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor 57 puanla 4. sırada yer buldu.

4 maçtır galibiyet alamayan Kayserispor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı. Trabzonspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR DİREKLERE TAKILDI

Karadeniz ekibinde 80. dakikada Caleb Ekuban ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat direk gole izin vermedi.

87. dakikada bir frikik kazanan bordo - mavili takımda topun başına Lewis Baker geçti. İngiliz futbolcunun kullandığı serbest vuruşta bir kez daha top direkten döndü.