Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi, sarı-kırmızılı camiada bir numaralı gündem haline gelirken, bu kez yönetimden açıklama geldi.

Suudi Arabistan takımlarından Neom SC'nin kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, geride kalan hafta idmanlara çıkmadı ve Kayserispor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Transferinin gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan'dan yüksek maaş elde edecek olan 25 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray'daki geleceği merakla beklenmeye başlandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ajans 1905'e yaptığı açıklamada, Barış Alper Yılmaz'ı satmayacaklarını söyledi.

Abdullah Kavukcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: