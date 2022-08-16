Adana Demirspor, Artem Dzyuba'nın peşinde

Transfer döneminde adı Süper Lig'den birçok ekip ile anılan Artem Dzyuba, için Adana Demirspor resmi teklifte bulundu.

Zenit'teki sözleşmesinin bitmesinin ardından yurt dışında oynamaya karar verdiği aktarılan Artem Dzyuba için en olası adres olarak Türkiye gösteriliyordu. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde adı Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor ile anılan Artem Dzyuba'nın yeni durağı Adana Demirspor oluyor.

"Artem Dzyuba için resmi bir teklifte bulunduk"

Adana Demirspor'un Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili Süper Lig takımının sportif direktörü Gökhan Göktürk, açıklamalarda bulundu.

Sport24'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerinde bulundu.

Kazanacağı maaş belli oldu

Artem Dzyuba'nın transfer döneminde 1 milyon euro'nun altında yıllık ücret önerilerine olumsuz baktığı belirtiliyordu. Sport-Express, 33 yaşındaki Rus santrforun Adana Demirspor'dan yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını duyurdu.



