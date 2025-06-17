Ahmet İlhan Özek resmen Aliağa FK'da

DHA

Bu sezon TFF 2’nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek'le anlaşma sağladı.

İzmir ekibi tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BURSASPOR'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncu daha önce Manisaspor, Karabükspor, Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formaları giydi. A Milli Takım'da da görev yapan Ahmet ilhan Özek, Süper Lig'de 177, TFF 1’inci Lig'de 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol gönderdi.

ALİAĞA FK'NIN TRANSFERLERİ

Aliağa FK transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmişti.