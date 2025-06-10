Al Ahli, Allan Saint-Maximin'i istemiyor!

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılmıştı.

Al Ahli'ye geri dönen yıldız futbolcunun geleceği de şekillenmeye başlıyor.

Yeşil-beyazılar, Maximin ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

İKİ TAKIM PEŞİNDE

Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'da yer alan habere göre, iki Suudi Arabistan kulübü, Maximin ile ilgileniyor.

İki kulübün, Maximin için sözlü tekliflerinin olduğu yazıldı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Al Ahli'nin, yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilmek için Fransız futbolcunun transfer sürecini hızlandırmak istediği ve resmi teklif beklediği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Maximin, sarı-lacivertlilerde 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.