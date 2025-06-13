Al Shabab, Mario Lemina'nın peşinde

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Fatih Terim yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Galatasaraylı Mario Lemina'ya olan ilgisi devam ediyor.

Wolverhampton'da forma giydiği dönemde de Lemina ile ilgilenen Al Shabab, Gabonlu yıldız için yeniden devreye girdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Shabab, Lemina ile transfer için temasa geçti.

FATİH TERİM'İN DURUMU BELİRSİZ

Al Shabab'ta teknik direktör Fatih Terim'in durumu belirsizliğini koruyor.

Deneyimli teknik adam, sezon ortasında göreve başladığı Al Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sezonun sona ermesinin ardından Fatih Terim için Al Shabab'dan bir açıklama gelmedi.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen 31 yaşındaki orta saha, bu sezon 16 maça çıktı.

7.5 milyon euro piyasa değerindeki isim, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

Lemina'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.