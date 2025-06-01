Ali Koç, Milan Skriniar'ı bizzat istedi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan savunma oyuncusu Milan Skriniar için girişimlere başladı.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun veda töreni sırasında kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar ile özel bir görüşme yaptı.

Koç, Slovak oyuncudan takımda kalmasını ve bonservisini almak istediklerini söyledi.

FİNALDE PSG BAŞKANINA BİZZAT İLETTİ

Şampiyonlar Ligi finali için Münih'e giden Ali Koç, Skriniar'ın bonservisini almak istediklerini yakın dostu olan PSG Başkanı'na bizzat iletti.

Görüşmeler ilerleyen günlerde daha da hızlanacak.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli formayı 23 maçta giyen yıldız stoper, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro ve kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.