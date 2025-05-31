Milan Skriniar ve Filip Kostic'ten veda gibi sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar ve Filip Kostic çarpıcı açıklamalara imza attı.

İki futbolcu da sarı-lacivertli takıma adeta veda etti.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım. Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili.