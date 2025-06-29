Aliağa FK, Hasan Kılıç’ı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Aliağa FK, Pendikspor'dan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

İzmir ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

GEÇEN SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Pendikspor formasıyla 1.Lig'de 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez fileleri sarsıp 2 asist yaptı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Daha önce Samsunspor ve Adana Demirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Kılıç, Sakaryaspor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'da forma giydi.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Hasan Kılıç, 1. Lig tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olarak tarihe geçti.