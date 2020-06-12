Almanlar, Kruse'ye talip oldu

3 aydır sakatlıktan kurtulamayan ve parasını alamadığı için huzursuzluk çıkaran Kruse'ye Almanya'dan talip çıktı. Bundesliga ekibi, Werder Bremen oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Kruse krizi devam ediyor...

Liglere ara verilmeden önce sakatlanan ve 1,5 ayda sahalara döneceği söylenen Kruse'nin 3 aydır iyileşememesi, kafalarda soru işareti bırakmıştı.

"KASIĞINA PARA SIKIŞMIŞ"

Konuyla ilgili aldığı istihbaratı paylaşan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Max Kruse'nin sakatlığını öğrendim. Kasığına para sıkışmış. Kruse sakat değil. Ödemede problem olduğu için oynamıyor." dedi.

WERDER BREMEN İSTİYOR

Öte yandan son dönemde verdiği her röportajda Almanya'yı özlediğini belirten 32 yaşındaki oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.

Oyuncunun eski kulübü Werder Bremen'in, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın kapısını çalacağı öğrenildi.