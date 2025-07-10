Altınordulu Sami Satılmış resmen gitti

2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapı patentli orta saha oyuncusu Sami Satılmış, 1461 Trabzon'a transfer oldu.

21 yaşındaki milli futbolcu 2020 yılında profesyonelliğe adım attıktan sonra Altınordu ile 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda 119 maça çıkıp 17 kez fileleri sarsmıştı.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Kırmızı-lacivertli kulüp Sami'ye, şu mesajla veda etti: