Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Futbolda 2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer sezonuna Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan sarı-kırmızılılarda, Alvaro Morata'nın geleceği şekilleniyor.

Kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Morata'nın takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Calciomercato'nun haberine göre; Morata, sarı-kırmızılılardan ayrılmak istiyor ve yeni bir takım bulması için menajerinden çalışmalara başlamasını talep etti.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da kendisini önemli hissetmediği ve bu nedenle ayrılmak için her şeyi yapacağı kaydedildi.

COMO İHTİMALİ DÜŞÜK

Alvaro Morata, son günlerde Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan takımı Como ile ilişkilendirilse de bu transferin gerçekleşme olasılığı düşük görünüyor.

Haber detayında, futbolcunun Galatasaray'dan 6 milyon euro yıllık ücret aldığı hatırlatılarak, bu rakamın Como'nun maaş dengesinde sorun yaratacağı vurgulandı.

SEVILLA İLGİLENİYOR

Bu arada İspanyol golcünün arzusunun ise ülkesine dönmekten yana olduğu ve kendisiyle Sevilla'nın ilgilendiği belirtildi.

MILAN'A DA DÖNEBİLİR

Morata'nın Galatasaray ile sözleşmesini erken feshetmesi halinde bonservisini elinde bulunduran Milan'a dönmesi de ihtimaller dahilinde.

İtalyan kulübünün yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri ile Juventus'tayken birlikte çalışan yıldız futbolcunun, tecrübeli teknik adamla iyi ilişkileri bulunuyor.

MILAN'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Morata'nın Galatasaray'da kalmaması durumunda şu anda bonservisinin bulunduğu Milan ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

16 MAÇTA 7 GOL ATTI

Galatasaray'a transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.