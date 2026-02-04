Türkiye Kupası'nda korku dolu anlar! Kafa kafaya çarpıştırlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile 1. Lig takımı İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında korku dolu dakikalar yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü.

İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti.

İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi.

Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

OYUNA DEVAM EDEMEDİLER

Sakatlıklarından dolayı oyuna devam edemeyen İsa Doğan’ın yerine 51. dakikada Mücahit Serbest girerken, Ahmed Kutucu’nun yerine de 52. dakikada Ismail Jakobs dahil oldu.